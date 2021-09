Očima Saši Mitrofanova: Vstali noví Kopfrkinglové

Mezi „čestnými hosty“ byli včera rovněž Tomio Okamura a Michal Hašek. Jeden vede hnutí českých nacionalistů, druhý kámoší s ruskými Nočními vlky, symboly rozpínavého ruského nacionalismu.

„Lidé s averzemi k jinakosti, nacionalisté plus populisté hrubého zrna, jsou dnes v ústavních a vládních institucích hojně zastoupeni. Jsou to mentální pohrobkové těch, kteří nás hnali za ostnaté dráty a na smrt. Děkuji za pozvání, nepotřebuji stát vedle lidí Okamurova, Babišova… formátu,“ napsal Gál v textu pro Deník N, který rozmístil také na svém blogu. Není co dodat.

Jen slova ruského spisovatele Michaila Uspěnského: „Fašismus je přirozeným stavem lidstva.“ Připravenost shodit tenkou vrstvu civilizovanosti a vrátit se do prvobytně pospolného stavu, kdy rozhoduje společný smrad kmene, a kdo smrdí jinak, je cizák, kterého je třeba zlikvidovat, jak chce Zeman likvidovat novináře, mají v sobě miliardy lidských bytostí. Stačí krize. Dvacáté století s nacismem a komunismem přineslo bezpočet příkladů.

Kdo namítne, že nějakého ruského spisovatele nemusí znát ani poslouchat, nechť se začte do českého románu Spalovač mrtvol. Ladislav Fuks vyhmátl Karla Kopfrkingla přesně. Je to na první pohled spořádaný, slušný člověk, ale stačí nástup zvěrstva a ochotně se stává vraždícím zvířetem. Komunismus a nacismus ovládly pole v krizových okamžicích, kdy lidstvo nevědělo, kudy dál. Neví to ani dnes.

Krize vznikla z rozkolu mezi pokračováním cestou vysokých technologií, která může přinést obrovské výhody, ale vyžaduje chytré, vzdělané a pracovité lidi – a masami lidí, kteří nikdy chytří, vzdělaní ani pracovití nebudou, protože tyto schopnosti nedostali do vínku. Nemůžou za to. Ti druzí zas nenesou odpovědnost za to, že zatím nepřišli na způsob, jak začlenit protějšky do svého světa. Možná to ani nejde.

Je to křižovatka, na které ta část lidstva, která se dnešního světa a jeho vývoje bojí, stále více obrůstá srstí, větří smrad svých soukmenovců a připravuje zteč. Jelikož je takových lidí hodně, mnohde většina, obsazují v důsledku voleb státní pozice. Výsledkem je vytěsnění Fedora Gála z tryzny v Terezíně.

Vstali noví Kopfrkinglové. Za měsíc a něco jsou volby do Sněmovny. Budu parafrázovat slova jednoho z těch, kteří své schopnosti dali do služeb této skupiny, aby ukojili přebujelou touhu po moci: Strany a hnutí, které tolerují mentální pohrobky vrahů, jsou samy objektivně stranami a hnutími mentálních pohrobků vrahů.