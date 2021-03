Očima Saši Mitrofanova: Už zase skáčou přes kaluže Kremlu do náruče

V ruském Nižním Novgorodu, kde se kdysi narodil a vyrůstal Maxim Gorkij, se dostali ve zmíněné disciplíně dál než k pouhému vybudování.

Další ruská kaluž, tentokrát v Nižním Novgorodu. A občan, který momentálně nemůže odjet na rekreaci do teplých krajin. https://t.co/Wypte1WE6x — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) March 29, 2021

Vzhledem ke ztížené situaci s covidovou pandemií nemohou občané odjet na svou oblíbenou dovolenou do teplých krajin. Na videu ale můžeme spatřit obyvatele města, který se rozhodl nahradit tuto rekreaci svépomocným koupáním v místní velkokaluži.

Ještě dál pokročili v Taganrogu, kde se narodil a vyrůstal A. P. Čechov. Zde byla přes místní velkokaluž zřízena občanská lodní přeprava. Je zajímavé, jak tento vzácný kousek vznikl. Nestvořila ho příroda, ale dělníci, kteří v srpnu 2020 opravovali silnici a z jedné vody načisto zabetonovali také kanalizační otvory.

Věřím, že kdyby se rozhodla česká vláda vybudovat u nás opravdu velké kaluže, nešla by s poptávkou jinam než do Ruska. Má ale prozaičtější záměr dostavět JE Dukovany a domnívá se, že země, která umí tak skvělé městské kaluže, si zaslouží být přizvána ke stavbě jaderného bloku. A dvojministr (nyní navíc faktický zmocněnec pro dostavbu JE) Karel Havlíček přes tu kaluž do náruče Kremlu skočí, i kdyby vodňanská kuřata padala.

Proti jsou bezpečnostní složky, odborníci jako Dana Drábová, narychlo z funkce vládního zmocněnce odvolaný Jaroslav Míl a navíc koaliční partner, ministr zahraničí Tomáš Petříček. Kdo je ale největší český přítel Kremlu? Prezident Miloš Zeman. Co chce? Rosatom v Dukovanech. Za co politicky drží premiéra Andreje Babiše? To lze říct až po 22. hodině. Na koho Babiš přehazuje nepříjemné úkoly, které ale nesnesou odkladu? Že by na Havlíčka? Zdá se, že kruh se uzavírá.

A musí se hodně pospíchat, aby se úkol splnil! Už druhý průzkum volebních preferencí v řadě ukazuje, že by se po říjnových sněmovních volbách mohlo ANO, nemluvě o ČSSD, z vládních pozic odporoučet.

Bůhví, jak by se potom v Kremlu tvářili. Pravděpodobně by kvůli tomu sovětskoje igristoje nebouchli. To by bylo mrzení pro ty, kteří ne a ne se zříct účasti Rosatomu v české strategické infrastruktuře. Vždyť by to byl skvělý dar Vladimiru Putinovi k nedávnému usnesení Státní dumy, že může kandidovat na prezidenta ještě dvakrát.