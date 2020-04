Očima Saši Mitrofanova: Utržená ucha. Čínské a ruské

Výpověď pozůstalých po Jaroslavu Kuberovi je mimořádně znepokojivá a mimořádně závažná. Když rodina druhého nejvyššího ústavního činitele země vypráví o okolnostech jeho smrti to, co vypráví, musí se rozběhnout velké vyšetřování padni komu padni, doma i v zahraničí. Jinak by taková země stála za pendrek. A vyhnout se čínské a spřátelené hradní stopě nebude možné.

Kuberův nástupce v čele Senátu Miloš Vystrčil slíbil: „Vznikem, účelem a důsledky čínského dokumentu se budu nadále intenzivně a urputně zabývat. Udělám vše pro to, aby pravda vyšla najevo. Dlužím to Jaroslavu Kuberovi a jeho rodině. Považuji to zároveň za naprosto zásadní pro zachování naší suverenity a svobody.“ Kéž by nezůstalo jenom u slibu. Vždyť v nejvyšších patrech české státní moci je silná pročínská lobby.

Stejně jako prokremelská. Často to jsou stejní činitelé. Je náhoda, že prezident ani premiér se slůvkem nevyjádřili ke skandálnímu chování Moskvy vůči voleným českým politikům, které popsali čeští experti? Tíhu boje proti nejnovějším moskevským tlakům hodili na ministra zahraničí Tomáše Petříčka. A že jsou v tom zjevně aktivní české tajné služby, vypadá v tomto kontextu jako separátní boj za zachování národní suverenity, když leckterý vysoký činitel je stižen opačným postojem.

Pražský primátor Zdeněk Hřib, starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a starosta Prahy-Řeporyjí Pavel Novotný musí být hlídáni českými bezpečnostními složkami, které mají důvodné podezření, že jsou ohroženi diverzní akcí Kremlu. BIS vyhodnotila, že pro tyto politiky může představovat nebezpečí muž s ruským diplomatickým krytím. Stojí to i ve zprávě, kterou k tomu zpravodajci vypracovali a předali vládě, jak Deníku N potvrdily tři zdroje z bezpečnostních složek. Česko také mělo varovat Moskvu formou sdělení ministra zahraničí velvyslancovi před jakoukoli akcí proti těmto politikům.

To, co vidíme na povrchu, vypadá jako akce BIS a ministerstva zahraničí bez viditelné podpory Strakovky, natož Hradu. Úniky do Respektu a Deníku N daly najevo Kremlu, že česká strana o jeho operaci ví a má ji pod kontrolou. Kreml již v této kauze mimo jiné obvinil z nepřátelství vůči Rusku a Česku… Američany. Stará láska nerezaví.

Biskup Václav Malý sdělil: „Je nejvyšší čas, aby byly objasněny neprůhledné hrátky nejbližšího okolí prezidenta Zemana s čínskými představiteli, kteří bez uzardění používají lež a mlžení jako součást svého politického stylu.“ Předseda Pirátů Ivan Bartoš napsal: „V obraně svobody jsme všichni na jedné lodi. Nedáme se.“

