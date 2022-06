Očima Saši Mitrofanova: Ukončete výstup a nástup, doba pohody se zavírá

Bylo to takové obyčejné starší letadlo, asi směřovalo na blízké letiště. Možná slouží k vyhlídkovým letům. Poměrně pomalu se sunulo nad tím nedělním poklidem, ale mně se udělalo zle. Představil jsem si jiná letadla, nebo spíše bojové drony nad tím naším sídlištěm. A dopadající rakety. Ničení paneláků. Spálenou trávu. Místo parku jámy a zbytky stromů. Všechno černé. A všude mrtvoly. Žen, dětí, mužů, psů.

Kéž by to bylo mojí počínající paranoií. Bohudík pro mě, bohužel pro nás všechny, se staly, tyto obrazy zkázy, součástí našeho života, protože se to děje nedaleko českých hranic. Jenže naše města jsou stále v klidu. Zaplaťpánbůh. Vytváří se zároveň nový životní pocit: žít v míru, když relativně blízko zuří peklo. Na všechno se totiž dá zvyknout. A otupět.