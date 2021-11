Očima Saši Mitrofanova: Učiní Fiala Zemana jinou, lepší Tornádo Lou?

Kdyby se přitom někdo náhodou rozčiloval, proč není vůči prezidentovi vykazován respekt, a je naopak terčem posměchu, pak je třeba připomenout produkt myšlení dolních deseti milionů: Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Tak dlouho plival Miloš Zeman na všechny kolem, kdo se mu znelíbili, až se mu začaly flusance vracet ve chvíli, kdy už není Miloš Hrozný, pouze Miloš Trapný.

Včera byly ovšem slyšet hlasy, že ať už je Zeman jakýkoliv, přece jen konečně jmenoval Petra Fialu premiérem. A že je to na dobré cestě. Jenže sem patří otázka, na dobré cestě kam.

Napadlo vás někdy, jak geniálně předpověděli dnešní okamžiky už v roce 1964 tvůrci filmu Limonádový Joe? Vždyť je to nabíledni! Nejdříve vládla v hradních a lánských kruzích nenucená atmosféra, kterou nejlépe vystihla píseň Whisky, to je moje gusto. Pistolníkovo řádění v těchto prostorách zdánlivě nebralo konce. Ponižoval slečnu Ústavu a užuž to vypadalo, že je po ní. A vtom se objevil celý v bílém Fiala. Já vím, že Limonádový Joe. Ale jak se jmenoval herec, který ho hrál? No proto. Karel nebo Petr, na tom nesejde.

Teď už v naší současnosti schází jen, aby učinil arizonskou pěnici Tornádo Lou jinou, lepší. Mimochodem hraje ji kdo? No ano, Fialová. Takže, přeloženo z řeči obrodníků do moderního jazyka, musí Zeman, kterého Fialovo charisma promění v jinou, lepší bytost, přestat působit jako ležící policajt na cestě, kterou musí co nejdříve projet nová vláda.

A tady idyla končí.

Zeman hodlá protahovat své schůzky s kandidáty na ministry až do 13. prosince. Je to jeho povinnost vyplývající z Ústavy? Ne. Je to tudíž dejme tomu ústavní zvyklost? Může být. Ale co bylo řečeno? „Pojem ústavní zvyklosti je naprosto idiotský, protože kdyby to byly opravdu ústavní zvyklosti, tak by nějakým způsobem byly zakotveny v Ústavě.“ Autor Miloš Zeman. Z toho plyne, že se s kandidáty na ministry bude scházet naprostý idiot.