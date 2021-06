Očima Saši Mitrofanova: Tanečky kolem pitomce

Jenže málo platné, co má dělat politik, který ví, že ho rozumní a charakterní lidé dávno prokoukli, a zároveň je puzen povahou nebo nechutí dostat se do basy, a proto potřebuje naplnit Hujerův sen Já to tady vedu? Nemyslím si, na rozdíl od mnoha spoluobčanů, že Andrej Babiš je jedinec s minimální hladinou IQ a sociálních dovedností. Myslím si dokonce opak.

“Musíte poslouchat, jo? Já to tu šéfuju.” Andrej Babiš vyrazil do vietnamské večerky. A koupil kočky pro štěstí. - Co děláte v neděli? - Jsme v práci taky. Každý den... - V neděli se máte koukat na Čau lidi. Já dělám video v neděli a tam toho paňáka dám. (FB Jsem z Olomouce) pic.twitter.com/mDcOVLYjhx

Dvě základní věci. Zaprvé že je tady šéf a ostatní musejí poslouchat. Zadruhé že když budou poslouchat, vyjde jim vstříc. Dá například zakoupenou postavičku do Čau lidi. Jinde slíbí, že zařídí to či ono. Třeba rychlobruslařskou halu pro Martinu Sáblíkovou. Že nestojí, to vůbec nevadí. Babiš je přece hodný a stará se. Mnoha voličům to stačí, aby byli dojati, protože se sami považují za tak bezvýznamné bytosti, že vítají každý paprsek pozornosti z horních pater, k nimž vzhlížejí.