Očima Saši Mitrofanova: Sjednotitel Babiš? Když někomu nestačil Zeman…

A teď se pojďme společně pokochat tou nejvýstižnější ukázkou, konkrétním činem, jak zmíněné sjednocování všech občanů prováděl Zeman v praxi. Toto video je pořízeno hned po vyhlášení výsledků prezidentské volby v roce 2018. Není možné tvrdit, že novináři něco vytrhli z kontextu, když nám to zvěstuje přímo a nepřerušovaně sám dotyčný. Vzkazuje, že ti, kdo s ním nesouhlasí, mají pět let držet ústa.

Ne že by to bylo tenkrát, natož teď, překvapivé. Jen se tak potvrdilo, že když Zeman něco veřejně slíbí, je třeba raději počítat s tím, že v praxi dojde k opaku. Jenže nikdo, ať má vztah k Miloši Zemanovi jakýkoliv, nemůže popřít, že tento člověk vždy, až možná na nejpozdější období, kdy ho začal vážně trápit zdravotní stav, byl alfa samcem. Tedy Áčkem.

V dohledné době skončí. Chce ho ale vystřídat Béčko. Přitom Andrej Babiš, zvaný Obytňák, je zářným příkladem správnosti přísloví, že když dva dělají totéž, není to totéž. Zeman klamal tělem dlouho a úspěšně. Ale Babiš?

Také chce vystupovat jako sjednotitel . Podívejme se tedy, jak mu to šlo, když byl premiérem. Vybral jsem si ukázku, kde Babiš vypadá jako jeden z pouličních bláznů, kteří neúnavně vyvalují na kolemjdoucí obsah svého mozku. Koukněte a v duchu si řekněte, jestli může být sjednotitelem národa.

Babiš jde v Zemanových šlépějích i co se týče míry důvěryhodnosti. Teď má být kandidátem na Hrad. Pojďme si však připomenout, co o tom říkal předtím.

„Budete v roce 2023 kandidovat na prezidenta? - Já jsem manažer, rád řídím, organizuji. Prezidentská funkce je majestát, je to jiné.“ (Deník 21.2.2020).

„Nejsem jako (ministr kultury Lubomír) Zaorálek, který třicet let ve Sněmovně mluví a skutek utek. Šel jsem do politiky jako manažer, takže neumím tolik mluvit. Kdybychom měli skončit v opozici, z politiky bych odešel, uvedl Babiš. V takovém případě by ho nelákal ani prezidentský post. Už jsem unavený z neustálého hádání se v politice. Prezidenta dělat nechci, doplnil předseda vlády.“ (Frekvence 1, 4.10.2021).