Očima Saši Mitrofanova: Ručičky nebudou stačit, rozhodnou mozečky

Babiš se navezl do maturit: „Já jsem zaměstnával 35 000 lidí a nikdy jsem se na maturitu neptal.“ Další argumenty rozvedl ve videu pod odkazem z předchozí věty. Rozvedl, ale také téma, jak to často dělá, různými odbočkami co nejvíce zamlžil. Má cenu se bavit o tom hlavním, co řekl. To je bezesporu signál obyvatelům, že maturita není v České republice nutná, protože opravdoví zaměstnavatelé, za jednoho z nichž se Babiš považuje, se o tento detail nezajímají. Babiš se například podle svých slov ptal uchazeče, jestli jsou urputní. Třeba se i ptal, jestli jsou taky hovada, aby zjistil, nakolik by se mu dokázali vyrovnat.