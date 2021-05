Očima Saši Mitrofanova: Ptáček Hamáček na ledě

První vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček vynaložil velké úsilí, aby přesvědčil veřejnost, že to byl on, kdo stál v čele rozbití ruské výzvědné sítě na českém území. Současně se zlobil, když se mu vyčítaly přípravy cesty do Moskvy, tedy za nepřítelem, o němž v době těchto příprav věděl, že nepřítelem je nejen virtuálně, protože má na svědomí životy dvou českých občanů.