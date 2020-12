Očima Saši Mitrofanova: Proti viru s hulvátem v čele, to je pod PSA

Že by to byla zase jedna z kampaní, které běží po celém světě za jediným účelem, dostat Babiše z politiky, jak sám neúnavně tvrdí? Sotva. Musí se nechat, že premiér je otevřený člověk. Když má být arogantní, neomezuje se na jednání se zahraničními hosty. V Česku si otevírá dutinu ústní stejně energicky.

Začínal bezdůvodnými obviněními politických protivníků. Za ty roky jsme jich slyšeli hodně: na Miroslava Kalouska, na Bohuslava Sobotku, na Mikuláše Peksu, na Tomáše Zdechovského, Olgu Richterovou, Stanislava Blahu a další. To ale nestačilo. Přešel na spílání lidem bez politické příslušnosti. Poslední Čau lidi obsahuje vysvětlení, že po rozvolnění je zle, ale můžou za to lidi, pak nějaký Izák a také pražský primátor Zdeněk Hřib, protože má na účtech příliš mnoho peněz. Ale hlavně ti lidi.

Babiš se zlobí a už si nehraje na hodného strejdu. Vláda včera hrozila prstem ministra Jana Blatného nehodným občanům, kteří nechtějí dodržovat opatření, přislíbila zpřísnění postihů a zas přiskřípla restaurace. Babiš v roce 2013 prohlásil: „Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd.“