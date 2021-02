Očima Saši Mitrofanova: Příměří, nikoli mírová smlouva

Občas se mi jako ateistovi zdá, že stačí jen pročítat Bibli a najdou se v ní popisy všech situací, do kterých se později dostal a stále dostává člověk a lidstvo. Na naši současnou realitu sedělo až do dneška toto: „Když vede slepý slepého, oba spadnou do jámy.“ (Matouš 15,14). V původním textu je zřetelná distance od počínání slepého, který vede, a slepých, kteří ho následují a spadnou do jámy. „Nechte je,“ říká Ježíš.

Dnešní výklad je následující: můžeme samozřejmě nechat slepého Andreje Babiše, který táhne za sebou do propasti své slepé voliče. Ostatně je už dávno pradávno namaloval Pieter Brueghel starší. Jenže je tady podstatná nepříjemnost pro vidomé: tato dezorientovaná parta je táhne do záhuby s sebou. Stačí se podívat na statistiky pandemie v Česku.

Hněv, který do veřejného prostoru tu a tam vyšplouchne z rozhořčených duší těch, kteří vidí a cítí bezmoc, je pochopitelný. Ale dát mu volný průchod by mohlo znamenat ještě větší chaos a v konečném důsledku naprostý rozklad státu a násobně větší újmu pro občany, než kterou zažívají dnes. Jinou reálnou cestu než vítězství ve volbách, které mají být v říjnu, a následné vyčistění Babišových chlévů opozice nemá.

„Pokud Senát dělá všechno pro to, abysme neměli prostředky chránit životy našich občanů, tak to považuju za absurdní… Evidentně Senát zajímá jenom tato záležitost, tedy aby nám vzali ty kompetence, ale přece Sněmovna řekla, že hejtmani to můžou dělat. A hejtmani nám řekli, že to nechtějí dělat, že to máme dělat my… Takže já myslím, že bysme měli s tímhle skončit a společně přesvědčit lidi, aby hlavně dodržovali ty opatření… Vláda nepřinesla ten covid. Řekněme si, jak to je. Ta pandemie přišla… Vláda se snaží s ní bojovat, a bohužel tady tyhle instituce se snaží bojovat s vládou, aby nemohla bojovat proti covidu.“