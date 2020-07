Očima Saši Mitrofanova: Pozdravy z lodě s jinou morálkou

Kauza Tomáš Tožička je možná obecně zapomenuta, ale mně se to zapomnění nedaří. Stejně jako volební autobus Pirátů navozující dojem, že zločince v zemi nemá označovat soud, ale politická strana. Tedy zrovna Piráti. Tehdy jsem napsal, že mi připomínají mladé bolševiky před VŘSR, a to se přirozeně příznivcům Pirátů nelíbilo.

Jenže je to jako s hláškou z Básníků: A co byste řekli? Měli ho tam!

Jako mladý bolševik před VŘSR se zachoval kandidát Pirátů do Senátu v Brně-městě Jiří Kadeřávek. Proč používám tak příkré hodnocení? Základem morálky bolševiků, dá-li se to tak nazvat, bylo zrušení všech jiných zásad než těch, které budou prospívat jejich věci, tedy straně. Bylo to jedno z mnoha vtělení principu Účel světí prostředky. V brněnském případě je to ještě řvavější, protože výpad míří proti ženě, která se tímto postupem nikdy neřídila a hluboce jím opovrhuje, což dokázala celým svým životem.