Očima Saši Mitrofanova: Pošťácká pohádka listonoše Andreje

Už zveřejnil upoutávku. A to bych rád věděl: když mohou být pohádky o všelijakých jiných lidských řemeslech a povoláních, jako o králích a princích a loupežnících, pastýřích a rytířích a černokněžnících a obrech a drvoštěpech a vodnících, proč by nemohla být také jednou pohádka o premiérovi?

Jistěže není předchozí věta z mé hlavy. Jsem v ní pouze pozměnil poslední slovo, protože to nebude o panu Kolbabovi, nýbrž o panu Andrejovi. Vždyť takový Úřad vlády, to je skoro jako zakleté místo; máte tam samé nápisy, že „žvanírna je zakázána“ a „opozici s sebou bráti je zakázáno“ a mnoho jiných varovných tabulek – říkám vám, tolik vyhlášek a zapovědí nemají ve svých úřadovnách ani čarodějníci, ani draci.

Jednou usnul pan Andrej ve své pracovně na úřadu. Mohlo být k půlnoci, když ho probudil takový šramot, jako když myši ťápou po podlaze. Heleme, řekl si pan Andrej, máme tu myši; měla by se na ně políčit past. A když se tak kouká po těch myších, vidí, že to nejsou žádné myši, ale Faltýnek s Nacherem.

„Tady je dopis do města Bambolimbonandy v Království kanibálském,“ ozval se Faltýnek. „Kde to je?“

„To je via Benešov,“ řekl Nacher. „Připiš tam, kolego, Království kanibálské, stanice dráhy Dolní Trebizon, poslední pošta Kočičí Hrádek. Leteckou poštou. Tak a jsme hotovi.“

Dál už to znáte. Začali hrát karty a Faltýnek s Nacherem Andrejovi vysvětlovali, co je naučil Prchal. „Nejnižší karta,“ vykládal Faltýnek, „takzvaná sedmička neboli minelka, to jsou takové ty dopisy, ve kterých si lidi něco nalhávají a předstírají.“