Očima Saši Mitrofanova: Pod černou vlajkou puberťáctví

Je to pěkná představa, tak jsem se začetl do tajmlajny pirátského kandidáta na Twitteru. Dozvěděl jsem se, že demokracii jsme nedostali od kapitalistického ani žádného jiného establishmentu a že ji vybojovali pracující. Že kdyby demokratické volby měly něco změnit, tak je kapitalisté prostě zruší zde .

Že před třiceti lety jeden průser skončil a druhý začal. Že čeští komouši lezou do zadku kapitalistům i Číňanům. A že lidé s centristickými názory, tedy ti, kteří nejsou vyhroceně nalevo ani vyhroceně napravo, jsou ohrožením demokracie, pokud jsou aktivní ve veřejném životě.

Každý může svobodně hlásat své názory. Tedy za kapitalismu. Za reálného socialismu vybudovaného pracujícími, když se konečně zbavili těch centristů, to neplatilo. Kapitalismus dokáže být bezesporu taky pěkná svině. Je, stejně jako reálný socialismus, dílem lidských bytostí a ty nebývají dokonalé ani takové být většinou nechtějí. Rozdíl je ale podstatný: reálný socialismus svobodu a iniciativu jednotlivce potlačuje, kapitalismus na ní staví.

Mnoho spoluobčanů žije s pocitem, že za zlo ve světě může někdo konkrétní nebo něco konkrétního. Jedni jsou přesvědčeni, že je to soused s větším fárem, druzí viní chemtrails a ilumináty, třetí Kalouska a Sorose, a kandidát Tožička vidí bubáka v kapitalismu. Nestálo by to za řeč, kdyby ho nevzala pod křídla strana, která aspiruje na řízení země.