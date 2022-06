Očima Saši Mitrofanova: Plnou parou zpět v čase

Proč? Tady je úryvek z dopisu Petra Čajkovského bratru Modestovi: „Chtěl bych ženitbou nebo jakýmkoli veřejným vztahem s ženou zacpat ústa různým odporným tvorům, jejichž názor není pro mě sice důležitý, ale může rozladit lidi, kteří jsou mi blízcí… Tolik jsem utkvěl ve svých zvycích a zálibách, že je nemohu ihned odhodit jako starou rukavici. Navíc není mi vlastní železná síla vůle a po mých dopisech k tobě jsem už asi třikrát spadl do víru přírodní smyslnosti…“

Čajkovskij byl homosexuál, ale za žádnou cenu nechtěl, aby se o tom vědělo veřejně. V době, kdy ho doslova uhnala Antonina Miljukovová, kterou její profesor na konzervatoři Eduard Langer ohodnotil jedním slovem: „Blbka“, byl právě zamilován do mladého česko-polského houslisty z Ukrajiny Josefa Kotka. Jenže manželství muže a ženy mělo v carském Rusku posvátný nádech a homosexualita se pouze mlčky tolerovala.

Antonina nebyla s to nic pochopit a nakonec se zbláznila, Petr se do konce života touto epizodou trápil. Jejich nešťastná svatba se konala v roce 1877. A v roce 2022 chystají vládní lidovci zakotvení do Ústavy České republiky manželství jako svazku muže a ženy.