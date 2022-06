Jurečka: Manželství pro všechny? Spíš projde ústavní definice svazku muže a ženy

Lidovci v příštích týdnech předloží návrh na ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy. V rozhovoru pro Novinky to řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Schválení je podle něj v současném „konzervativním“ složení Sněmovny více pravděpodobné než to, že by prošlo manželství pro stejnopohlavní páry.