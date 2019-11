Očima Saši Mitrofanova: Piráti jsou jedni z mnoha. Jak by mohli nebýt?

Jenže Kazatel ne nadarmo dí: „Copak je něco, o čem se dá říci: Pojď se podívat na něco nového? Vždyť to tu bylo už celé věky, bylo to na světě dávno před námi!“

V rozhovoru s Bartošem byla zmíněna diskuse o případném partajním psychologovi. Ta začíná zde . Zahajuje ji místopředseda strany a šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek. To je ten pán, o němž Piráti teď rozhodují, jestli ho odvolají z funkce místopředsedy kvůli stížnosti zevnitř partaje, že je hulvát a nelida.

Michálek píše: „Podle mého soudu by bylo dobré, aby se psychologické pomoci někdo zhostil, klidně jako placenou službu straně, když bude mít odpovídající výsledky. Pokud však tento problém nebude řešitelný a člen má přes upozornění trvale špatný dopad na fungování strany jako celku, měl by být podle mého názoru vyloučen, protože není v naší kapacitě starat se o všechny problémové lidi světa a jsou tu na to kompetentnější státní i soukromé organizace.“