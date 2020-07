Očima Saši Mitrofanova: Paprsek rozumu uprostřed bláznivého léta

Nevíme, jak se k tomu staví první vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, ale v jedné věci se zasloužil o paprsek rozumu uprostřed tohoto bláznivého léta. Přitom to na začátku vypadalo, že se zařadí do všeobecného trendu, který ve vládě pěstuje především premiér a který nejede na benzín nebo naftu, ale na sebechválu.

Hamáček totiž vyvolal pozdvižení výrokem, že kdyby byli někteří voliči na podzim ve chvíli senátních a krajských voleb zařazeni do karantény, měli by coby občané, kteří mají právo volit své politické zástupce, smůlu. O to právo by podle něj přišli. Ignoroval námitky nejen politiků z opozice a dokonce komunistů, kteří jsou kmotry tohoto kabinetu, ale rovněž ústavních právníků, o nespokojené veřejnosti nemluvě. Ale pak došlo ke změně.