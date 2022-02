Očima Saši Mitrofanova: O kohoutkovi a slepičce. Remake

Vystrašená slepička svoboda běžela ke studánce a studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek.“ Slepička pospíchala na Instagram, vběhla do fotek Aleny Schillerové, strhla jí šátek, šoupla fotografovi stovku se slovy: „Sorry, dva melouny zrovna nemám“, a užuž chtěla utíkat ke studánce, když zaslechla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky.“

Slepička se tedy rozběhla za Jaroslavem Faltýnkem, aby si napsal do diáře, že jí má dát střevíčky výměnou za protislužbu, ale tu zaznělo: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin.“

Achich ouvej! Kam jinam měla běžet slepička než na Pražský hrad, kde měli hladovou svini. Ani tady to nešlo hladce, neboť si svině postavila hlavu: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta.“

Co by ale slepička pro svobodu neudělala! Tak vyhledala sladovníka Tomana, který se se sviní dobře znal. Ani tady se to neobešlo bez požadavku: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!“