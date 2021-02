Očima Saši Mitrofanova: Nikdo za nic nemůže, zrušte stát

„Není to ničí vina. Je to katastrofa jako kterákoliv jiná,“ řekl k aktuální covidové situaci náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.

To je ten náměstek, kterého Němci a chebský starosta obvinili, že lže. Za to asi taky nikdo nemohl. Možná atmosferický tlak, který byl ten den obzvlášť neklidný. To připomíná vtip o recidivistovi, který se u soudu hájí tvrzením, že si oběť sama naběhla na jeho kudlu. A to hned pětkrát za sebou.

Jistě, má-li někdo náladu na rozjímání o nesmrtelnosti chrousta, do kterého by se začlenila úvaha, kdo může za to, že každý smrtelník jednou odejde ze světa, naskýtá se mu přístupem náměstka Černého pole neorané. Dá se do toho zapracovat bůh, ďábel, co já vím, třeba bába Dymáková ze sousedství, která je taková potvora, že člověku bere chuť do života a ještě ho ozařuje i skrz čepičku z alobalu.

Náměstek ministra zdravotnictví ale nesmí být z definice absolventem Vysoké školy života. Anebo jím být může, ale pak nemá co dělat ve vládě. Vláda jako taková je součástí společenské smlouvy. Lidé ve svobodné společnosti ji nad sebou trpí z jediného důvodu: ideálně vzato, měli by v ní být jedinci, kteří lépe než ostatní vědí, co je třeba udělat, aby komunita prosperovala, a když to nejde, tak ji alespoň chrání před nepříznivým vývojem. I před katastrofami.

Sakra, vždyť Babiš řekl v březnu 2020: „Já jako premiér země samozřejmě osobně odpovídám za všechna krizová opatření. A beru na sebe plnou politickou odpovědnost.“

Proto platí lidé daně, z nichž pobírají vládní úředníci své platy, často vyšší než příjmy těch, kteří jim na ně přispívají. Kvůli tomu, aby jim úředníci zajistili lepší život nebo alespoň zabránili jeho zhoršení. O ztrátě života nemluvím. To by nesměli vládní úředníci jako výsledek své činnosti připustit ani na chvíli. A i kdyby si to mysleli, nesmí tuto věc ničící smysl lidské společnosti říkat nahlas, natož jako vlastní alibi.