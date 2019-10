Očima Saši Mitrofanova: Nepotřebují to mrtví, ale živí

Samozřejmě se mi vybavil Miloš Zeman a Václav Klaus st. s jejich nenávistí k vymyšlené „pražské kavárně“ a k inteligenci vůbec. Je namístě připomenout, co se děje v zemi, ke které oba cítí náklonnost. Učiním to včerejšími slovy ruského novináře Alexandra Něvzorova:

„Není třeba být příliš chytrý, aby jeden pochopil, že když dnes státní moc dává pořádnou nakládačku inteligentům a zavírá je do basy, pak ti inteligenti dříve nebo později dojdou. Zvyk dávat pořádnou nakládačku a zavírat do basy ale zůstane a bude přenesen na všechny sociální i nesociální kategorie občanů.“ No jo, novinář. Zeman přece řekl Putinovi, že novináře je třeba likvidovat. I to se mi v Osvětimi vybavilo.