Ještě 28. května byla zveřejněna ve zvláštním odstavci informace, že účast potvrdila hlava České republiky Miloš Zeman.

Ale je to nakonec všechno jinak. Zhasněte lampiony. Nepřijede. List Izvestija Rusům včera oznámil: „Český prezident Miloš Zeman kvůli omezením zavedeným v zemi v souvislosti s rozšířením koronavirové infekce nebude moci přijet do Moskvy na Přehlídku vítězství 24. června.“ A to je smutné. Proč?

Protože Zeman je miláčkem Kremlu a jím řízených médií. Sleduji to léta a nemusím to ani pokaždé kontrolovat, protože je to stabilní jako střídání ročních období: cokoli Zeman pronese v Česku na obranu Ruska, proti EU nebo v souladu s kremelským viděním světa – a to je převážné množství jeho výroků – je okamžitě přeloženo a předloženo Rusům.

Česká analytická firma Semantic Visions na rozsáhlém faktickém materiálu v roce 2016 prozkoumala, jak Kreml vytěžuje Zemana, a došla k závěru: „Ruská média využívají politické pozice českého prezidenta k podpoře kremelské expanzivní a agresivní zahraniční politiky.“ Před pěti lety vynesla tato péče Zemana v očích ruských konzumentů na neuvěřitelnou, jeho významu neodpovídající výši. Všimněte si bodů 13 a 14, jak Zemanovu skutečnou politickou váhu pro českou politiku v podání pro Rusy záměrně přeháněli.

Od té doby se v privilegovaném Zemanově postavení v ruském veřejném prostoru nic nezměnilo. Naopak, dodnes zůstává záhadou téměř bizarní rozhovor serveru ura.ru s údajným členem ruského výsadku, který dle tvrzení tohoto anonymního muže zajistil Zemanovi vítězství v prezidentské volbě roku 2013. Vyhrazené místo na kremelském mediálním výsluní ale český prezident prokazatelně měl vždycky. A teď provedl svým přátelům tuto nepříjemnost.

Všimněte si, že vysvětlení, proč do Moskvy nepojede, se mírně liší v podání Hradu a v podání Kremlu. Hrad: „Důvodem jsou opatření v souvislosti s pandemií nového typu koronaviru.“ Kreml dodává: „V Česku.“ Protože v Rusku by Zemana mohli protáhnout tzv. Putinovým tunelem. To je místo, kterým musí projít každý, kdo se hodlá setkat s ruskou hlavou státu. V tunelu je hojně polit dezinfekcí.

Novinář z kremelského poolu Dmitrij Smirnov to myslel v roce 2018 upřímně, když napsal: „Náš člověk v Praze ještě na pět let. V Česku proběhla inaugurace Miloše Zemana.“

Наш человек в Праге еще на пять лет: В Чехии прошла инаугурация Милоша Земана pic.twitter.com/rdKGxv5iIG — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 8, 2018

A on se jejich člověk nakonec takhle vybarví. Ne, svět není spravedlivý.