Očima Saši Mitrofanova: Náhubek rozumu a hnací síla citů

Stát se to má v červnu, protože do konce května by měli opustit Česko ruští diplomaté, které Babišova vláda vyhostila jako odvetu v jednom z kol diplomatické roztržky s Ruskem. Ta zas vznikla proto, že vláda oznámila podíl ruské vojenské zpravodajské služby GRU na výbuších ve Vrběticích a smrti dvou českých občanů.

Sjednocení demokratické opozice nevyvolalo jednotnou podporu jejích stoupenců. Rozdělili se na dva tábory. Jedni vzývají rozum a ptají se, co by bylo po případném pádu Babišovy vlády. Mají obavy, že by si veškerý vývoj vzal do ruky Miloš Zeman, kterého pokládají za – jak vlastně uvedli sami Rusové – člověka Kremlu v Praze, a napáchal by neodčinitelné škody. Druzí oponují, že není normální chladně vyčkávat, až přijdou volby, a z tohoto důvodu nedělat nic. Hnací silou těchto lidí jsou city.