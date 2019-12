Očima Saši Mitrofanova: Náhoda? Nemyslím si

Který smělec si troufne zpochybňovat, že Babiš vždy mluví pravdu? A co má být, že nedávno neříkal pravdu o šéfovi České lékařské komory Milanu Kubkovi? zde. A co má být, že kdysi tvrdil, že nebude kandidovat do Sněmovny; že bude kandidovat z posledního místa; že nechce být premiérem; že neví, kdo je majitelem Čapího hnízda; že… a že ... a že… Tak vzhůru, psanci liberální demokracie, prapor s uzeninou do ruky a hurá do houfu! Kdepak. Mlčí jako dědek z Mrazíka.