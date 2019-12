Babiš se pohádal s Fialou, kdo z nich má blíž ke kmotrům

Podle Fialy je však financování zdravotnictví nesystémové. Vojtěch je podle něj jednoznačně nejslabším ministrem. „Musí se hodnotit kvalita lékařské péče a musí to vědět i lidé. S čím pohnul pan ministr zdravotnictví? S ničím. Já jsem nikdy nedostal tolik stížností od pacientů, na dlouhé lhůty u odborných lékařů, jako v posledním roce,“ řekl předseda ODS.

Na Babišova slova o ODS reagoval slovy: „Pojďme se bavit o té době, co jsme my v politice. Jestli se chcete bavit o minulosti, tak já se budu bavit o tom, jak jste hrál tenis s každým kmotrem. Jak jste v tom Palermu vy byl boss všech bossů.“ A dodal: „Já jsem tuto debatu nezačal. Jste šest let ve vládě, měl byste mít nějaké výsledky. Já jsem ty kmotry neznal, vy jste s nimi hrál tenis, vy jste s nimi kamarádil.“