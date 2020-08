Očima Saši Mitrofanova: Nádherný a v kapse plno minc

Rada vlády pro zdravotní rizika.

Národní zdravotní rada vlády.

Integrovaný centrální řídící tým.

Roman Prymula, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví.

Skupina na ministerstvu zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření (v současnosti patří pod ICŘT, dříve ji vedl Rastislav Maďar).

Ministerstvo zdravotnictví.

Centrální hygienická stanice.

14 krajských hygienických stanic.

Tolik úřadů a takový vládní binec s opatřeními proti covidu-19!

Teď ale epidemiolog Rastislav Maďar na vlastní žádost skončil jako člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření. Bude líp! Kalouskovi ten cirkus přišít nelze, Soros je daleko, ale jak říkal sapér Vodička, každý Maďar může za to, že je Maďar. Tak to hodíme na tohoto epidemiologa. Brání se, říká, že je to od ministra Adama Vojtěcha a premiéra Andreje Babiše podraz a podvod. Koho to zajímá? Víme, že Babiš všechno řídí selským rozumem, chlubí se tím a k tomu žádné Maďary nepotřebuje!

Přátelé! Není přece možné, aby Babiš vyhodil Vojtěcha! Zaprvé to zakazuje švýcarská astrologička. Zadruhé – všimněte si, jak jsme pořád v tom premiérově vnímání světa – sám Vojtěch celou současnou situaci předpověděl a veřejně vyzpíval už před šestnácti lety! Vojtěch je taková baba Vanga v kalhotách! Sáhneš na něj a on tě oplete předivem pavučin prastarých čarodějů, že ani konzumace kosteleckých uzenin a jogurtíků Olma nepomůže.

Vojtěchův výstup s písničkou je tady. To dá rozum, že tehdy nemohl všecko říct na rovinu, jak to bude za šestnáct let. Kalousek nikdy nespí. Takže to trošku zašumloval, ale selský rozum nám napoví, co vlastně chtěl říct. „Nádherná“ je ve skutečnosti „nádherný“! A kdo je u nás v republice doopravdy nádherný, když nebudeme počítat pana prezidenta, který je mimo soutěž jako čestný vítěz? Správně, pan Babiš! Je nejlepší! Stačí ho poslechnout.

Teď jsme u klíčové věty té písničky: „Snad tě bude mít rád ten vysněnej princ, v srdci bude hodně místa, v kapse plno minc.“ Zase je to trošičku zakamuflované, ale my víme. Když vyměníme „tě“ za „mě“, co z toho vyplývá? Ano, ANO, pan Babiš! Má rád pana Vojtěcha? Má! Radu mu dával, ať není slušný! A to je cenná rada, s tím se dostal pan Babiš až do Strakovky. A má pan Babiš v kapse plno minc? No jéje!

