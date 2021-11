Očima Saši Mitrofanova: Na lánském orloji, v režii hodináře

Již jsem psal, že Miloš Zeman nazval ústavní zvyklosti naprosto idiotskými. Jestliže to tak chápe, pak se vystavuje do pozice naprostého idiota. To je málo pravděpodobné. Havel a Klaus někdy skutečně vznášeli námitky ke kandidátům na ministry. Proti tomu v případě Václava Havla protestoval premiér Miloš Zeman. Že to prý není v prezidentových pravomocích. Nikdy ale nešlo o zkoušení všech kandidátů v podobě fronty do ordinace praktického lectera, tedy, promiňte, lékaře.

Zeman převzal otěže. Krásně to bylo vidět na té pokoře před majestátem, kterou po audienci v Lánech vyzařoval Ivan Bartoš. Jakýpak drzý pirát. Byl to loajální poddaný Jeho Veličenstva. Francis Drake byl pasován na rytíře, třeba to Bartoše rovněž někdy čeká v podobě státního vyznamenání.

Tak loajálního vykonavatele monarší vůle aby pohledal. Nejen že se pochlubil, že u Zemana „prošel“, protože ho „pochválil takovým tím zemanovským způsobem“. Ale neoblomně odmítal prozradit, kterého ministra Zeman nejmenuje, neboť takové bylo nejvyšší přání. Prenatální vládě se ještě před nástupem daří vysílat signály, že hrdé sebevědomí nebude její krevní skupina.

Příznivci zvoleného postupu ho hájí tvrzením, že jde o dohodu se Zemanem, aby se nenudil a polechtal své ego. A že ve skutečnosti bude krotký, všechny kandidáty schválí a vládu jmenuje v termínu, který požaduje Petr Fiala. Také si myslím, že jiný než předváděný postup si už nemůže Fialův tým dovolit. Promeškal tu chvíli, kdy mohl převzít iniciativu a konečně začít vládnout. Jenže se budoucí vládci zalekli uplatnění článku 66 Ústavy. Předpokládám, že dílem ze strachu před rebelií v ulicích, dílem ze zakódovaných poddanských reflexů.

Nabízím jiný možný scénář. Zeman po jednání s kandidáty řekne, že vládu nejmenuje, protože přes jednoho kandidáta stále nejede jeho vlak. Co s tím dokáže udělat Fiala? Podá kompetenční žalobu? Rozhodování Ústavního soudu potrvá, povládne Andrej Babiš. Pokud ÚS řekne, že Zeman vládu jmenovat musí, může dotyčný říct, že to neudělá. Na impeachment však nová vláda nemá dost mandátů.