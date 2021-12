Očima Saši Mitrofanova: Myší král žádá o úctu, než zmizí

V nedělním vysílání CNN Prima na to navázal Mynářův šéf, prezident Miloš Zeman: „Já nevím, ale myslím si, že to bylo jenom přeřeknutí. Koneckonců panu Lipavskému jsme vyčítali, že jako snad jediný ze členů vlády není magistr, ale jenom bakalář.“ Druhá věta přímo nepopírá větu první, nýbrž jemně naznačuje, že nešlo o přeřeknutí, ale snahu ponížit člověka, kterého prezident nesnáší, ale musel ho jmenovat.

Zeman to však pokazil, když vzápětí na dotaz, zda mu nevadil člen vlády Jan Hamáček bez jakýchkoli vysokoškolských titulů, odpověděl: „To víte, že mi to vadilo, ale co jsem měl dělat. Tam šlo o ministra vnitra, ale tady jde o ministra zahraničí, který nepůsobí jenom na domácím poli, který působí na poli zahraničním a který buď nám dělá ostudu, nebo prestiž.“

Z toho vyplývají dvě věci. Za prvé ministra vnitra může podle Zemana dělat v Česku kdejaký hejhula, když to odkýval Hamáčkovi. Za druhé byl Hamáček nějaký čas i ministrem zahraničí v zastoupení, takže Zemanovo zdůvodnění postrádá jakýkoli smysl. Ale to víte, jen idiot občas neřekne něco idiotského.

Jak při sledování Mynářova štulce, tak během Zemanova interview se mi vybavovala Ivana Zemanová zhruba před pětadvaceti lety. Bylo to na nějaké akci ČSSD, která pokračovala zábavou a paní Zemanová se přítomných ptala, jak se správně řekne „myš“ v 7. pádu množného čísla. Přítomní váhali, tak jim sdělila, že je to „myšmi“.

O myších, přesněji o šedých myších často mluvil i její manžel. Pro něj to bylo synonymum mdlých, nezajímavých, slabých jedinců. Sám se vždy pyšnil tím, že tyto šedé myši ovládal, a zároveň jimi pohrdal. Jenže to byly doby, kdy byl při síle. Včera na svoje poměry nezvykle otevřeně řekl, že jako aktivní politik právě skončil. Na dotaz, co bude dělat, než se odporoučí z úřadu, uvedl, že se bude potkávat s Petrem Fialou, ale nevidí důvod, „proč během posledního roku svého mandátu nějak systematicky pracovat s ústavními činiteli, tím méně s ministrem zahraničí“.