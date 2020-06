Očima Saši Mitrofanova: Milion chvilek a tisíce srážek

Proč si myslím, že toto váhání (v čase od 1:17:30) Minářův projev obsahovat musel? Protože je to inteligentní člověk. Nemohlo mu uniknout, že všechny demonstrace, i ty s obrovskou účastí, ve velkém politickém obraze nic nezměnily. Preference ANO a Andreje Babiše neklesají, útok komunistů, nacionalistů a populistů na základy liberální demokracie pokračuje, silná alternativa vůči nim neexistuje. Nezbývá než opět zopakovat dvě podmínky, za kterých by mohly akce, jaké dělá Milion chvilek, v něčem uspět.

Buď by demonstranti ve fázi nejmasovější účasti předali štafetu silné politické reprezentaci, ta by se opřela o tento významný proud a pokusila se o vítězství ve volbách. Anebo by byla shromáždění občanů tak početná a nepřetržitá, že by si vláda nedovolila tento pohyb ve společnosti ignorovat. V případě České republiky nedošlo ani k jednomu z těchto scénářů.