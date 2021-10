Očima Saši Mitrofanova: Míč na zem a nalijme si čistého vína

Co vyvolává neklid v povolební politické situaci? Ne, položme si otázku jinak: Je tady něco, co by mělo držet společnost ve zmatku, že neví, jaká bude vláda a co se vlastně bude odehrávat na politické scéně? Odpověď je logická, protože vychází nikoli ze spekulací, pocitů a temných narážek, ale z přesných čísel. Nic, co by mělo ponechávat lidi v nejistotě, se nestalo. Naopak, voliči většinou svých hlasů jednoznačně určili, jaká bude příští vláda České republiky. Ze čtyř subjektů, které se z rozhodnutí voličů dostali do Sněmovny, v této vládě nebude ANO ani SPD.