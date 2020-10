Očima Saši Mitrofanova: Memorandum jako můstek na krizový břeh

Toto memorandum je prvním můstkem, po kterém by se mohli vydat voliči, kteří pro sněmovní volby mají jediný cíl, vyhnat Andreje Babiše a jeho spojence z vlády. Zatím nevypadá jako most pro vozidla, natož pro kamiony, ale co není, může být. Zmíněným voličům, které doslova vytáčel pocit Babišovy nepostižitelnosti tváří v tvář nesourodé opozici, to jako první příslib věcí budoucích zvedlo náladu.