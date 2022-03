Očima Saši Mitrofanova: Malý velký muž v Praze, ale do Ruska už nesmí

Spisovatel a publicista Viktor Šenderovič přijel do Prahy, aby zhlédl film, který podle jeho divadelní hry Vidět Salisbury natočili herci tohoto divadla. Jak řekl, byl připraven přežít to, co s jeho látkou udělali režisér Michal Lang a herci Ondřej Veselý, Adam Vacula, Jan Teplý a Ivana Wojtylová, ale nakonec byl spokojen.