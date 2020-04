Očima Saši Mitrofanova: Maloburžoazní pilíř a velkobabišárny

Je to humor s černým lemem. Podpora vlády malým a středním podnikatelům sice formálně schválena byla, ale dotyční se shodují na tom, že nejde ani o kapku v moři, ale spíše o halíř hozený pánem z kočáru do čepice před žebrákem. Právě TOP 09, spolu s ODS, KDU-ČSL a STAN, se bije za to, aby OSVČ v situaci, kterou vláda sice přímo nezavinila, ale do které existenčně zasáhla svými opatřeními, dokázaly přežít.

Souvisí to nějak s postupem Babišovy vlády vůči malým a středním podnikatelům? ANO. Bylo by možné složitě rozebírat Babišovu mentalitu, na které se komunistické poučky podepsaly více než výrazně. Ale proč ztrácet čas, když stačí ocitovat jeho vlastní slova: „Malé a střední podniky – to jsou klišé a kecy. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to na prd.“ zde.