Očima Saši Mitrofanova: Líp pro všechny nebude. Může být jinak

Ze Shakespearovy hry pochází věta o životě: „It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing“, v překladu Josefa Jiřího Kolára: „Jest jak povídka, plná hluku, vzteku, již vypravuje blb, a význam její – nic.“ Vybavila se mi, když jsem pozoroval voličské reakce na některé projevy politiků ze stran, které chtějí v příštích sněmovních volbách porazit ANO Andreje Babiše.