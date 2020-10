Může ho volit jen hlupák. Novotný nesouhlasí s Vystrčilovou podporou Valenty

„Sponzora Trikolóry může volit jen duševní mrzák. Ivoše (Iva Valentu – pozn. red.) jako takového jen hlupák. Nevěřím mu ani dobrý den i bez Trikolóry. Je mi fuk, že jej podpořil Miloš Vystrčil a dává nám peníze,“ uvedl v úterý na Twitteru.

Opětovně k tomu však dodává, že Vystrčilův postoj chápe. „Miloš se zachoval k Valentovi fér. Kdybych si měl vsadit, tak si vsadím na to, že si to Ivoš vynutil a slušný Miloš prostě udělal to, co udělá vždy, byl fér. Nerad, určitě straně nerad, ale byl. To je obdivuhodné, ne zavrženíhodné,“ sdělil Novinkám.

Novotný tak narážel na úterní vyjádření Vystrčila, který připustil, že Valenta umožnil svým vstupem do senátorského klubu ODS v roce 2018 nejenom jeho únorové zvolení, ale i dřívější vyjednání funkce předsedy horní komory pro jeho zesnulého předchůdce Jaroslava Kuberu.

Pavel Novotný na kongresu ODS Foto: Milan Malíček, Právo

Novotný sám však opakuje, že Valentovu kandidaturu ve druhém kole nemůže podpořit hned z několika důvodů. „Jde o člověka v minulosti pravomocně odsouzeného za korupci, člověka, který se nestyděl v minulé senátorské kampani hrát na xenofobní strunu, člověka, který financuje Trikoloru. Takovým člověkem slušný člověk pohrdá, tedy jím pohrdám,“ uvedl Novotný.

Kdyby v moravském regionu volil, podpořil by podle svého vyjádření jeho protikandidáta starostu Starého Města Josefa Bazala (KDU-ČSL).

Vedle politické činnosti je pak s Valentou spojen i jeho server Parlamentní listy, který bývá označován jako dezinformační, a kam Novotný často poskytuje rozhovory.

Novotný však nesouhlasí s tím, že by ho touto cestou nepřímo podporoval. „Nikdy neodmítnu rozhovor. Nota bene do takové žumpy. Jsem novinář v uvolněné funkci. Mám tedy pro PL podmínku, a sice, aby mě doslova citovaly. Ani jeden zásah, krom korektorských. A oni to plní,“ uvádí.