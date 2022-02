Očima Saši Mitrofanova: Krok od války a vetřelci

iframe

Není to přesné. Lze ale pochopit, že profesor Petr Fiala, předseda ODS Petr Fiala či místopředseda Sněmovny Petr Fiala neměl v uplynulých patnácti letech v popisu práce důkladné sledování vývoje v Ruské federaci. Jinak by věděl, že současné události jsou logickým a očekávaným vyústěním politiky Vladimira Putina.

Dovolím si ocitovat sobotní slova šéfredaktora rozhlasové stanice Echo Moskvy Alexeje Venediktova, který studuje Putina zblízka přes dvacet let: „Putin nepokládá Ukrajinu za samostatný stát. Putin válčí… s USA na území Ukrajiny. Podle mého názoru pro něj a jeho tým žádná Ukrajina neexistuje. Vyzývá takto Bidena, Johnsona, Si Ťin-pchinga, Macrona, Scholze, že s ním mají zacházet jako rovný s rovným. Není žádná Ukrajina. A když bude zapotřebí, budeme válčit na území Běloruska. To je území, to není stát, to je část velikého Ruska. Tak to chápe…“

Dnes ale je Petr Fiala premiérem a je potěšitelné, že se v situaci orientuje podle reálných událostí a faktů. To je přesně to, co je za těchto podmínek od předsedy vlády zapotřebí. Kladně vyznívá i Fialou zdůrazněná jednota vedení zemí EU a NATO v hodnocení příčin největšího napětí na kontinentě od roku 1945 a případného společného postupu vůči agresorovi, kterým je Rusko.

Na rusko-ukrajinské hranici neuzrál lokální konflikt dvou států, ale střet dvou civilizací. Podrobně jsem popsal genezi současného Ruska v knize Mrazík s pendrekem v ruce, proto na ni odkazuji zájemce o široce pojaté vysvětlení. Tento text je krátký, proto použiji metaforu.

V Rusku se ukončilo formování civilizace založené na násilí, nespravedlnosti a právu silnějšího. Není ale schopna zajistit svým obyvatelům alespoň tak dobrý život, jakému se těší obyvatelé zemí spadajících do jiné civilizace, kam patří Česko. I proto předkládá Kreml ultimátum, aby se poměry mimo jiné vrátily před vstup Česka do NATO. Chce to, co považuje za svůj majetek. Ukrajina si dovolila otočit se k ruské civilizaci zády, proto podle Putina musí pykat. Pokud euroatlantická civilizace nepodrží Ukrajinu, další útok přijde západním směrem.