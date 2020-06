Očima Saši Mitrofanova: Konec her, přichází doba dospělosti

Ostatně již Starý zákon vydal zprávu o rozhodnutí Boha zatočit s lidstvem: „Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: ,Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil.‘“

Noe však u Hospodina nalezl milost a původní rozhodnutí – naštěstí pro nás všechny – šlo do archivu. Od té doby si musíme poradit sami, což se lidstvu daří se střídavými úspěchy. Dnes je to všelijaké v USA, na podzim očekávají ruští experti vážné vzedmutí vášní v tamních končinách. A co u nás?