Očima Saši Mitrofanova: Když dva dělají totéž, je jenom jeden momentálně zaostalý

Nejenže byl Babiš podle Maláčové debil, ale ještě navíc udělal tady bordel a oni všichni to museli slíznout. Jak chutnalo toto lízátko končící ministryni a její ČSSD, už víme. Muselo mít příchuť pelyňku. To jsem našel nejslušnější výraz, napadla mě i jiná substance.

Pro objektivní zkoumání vzorku jsem si posloužil nejčerstvějším výplodem. Bylo to včerejší, všem přístupné Čau lidi. V krasobruslení se posuzuje technické provedení a umělecký dojem. No co vám mám říkat. Úžasné. Úžasné to bylo. Po všech stránkách. Dokonalé, když přijmeme jako měřítko neschopnost dokončit souvislou větu, virtuózní myšlenkovou křivici a výkon nositele Pavlačové ceny zloby. Ani ten Soros, ani ta chobotnice obepínající poctivé voliče ANO chapadly jiného zloducha, Bakaly, tam nechyběla! Ani mezinárodní spiknutí proti křišťálově čistému Babišovi!