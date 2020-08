Očima Saši Mitrofanova: Každý je svých klapek strůjcem

Řeč je o Svjatlaně Cichanouské, která kandiduje na prezidentku Běloruska, ač to vůbec neměla v plánu a obecně o sobě říkala, že se komunikace s lidmi spíše bála. Jenže skutečného kandidáta, jejího manžela Sjarheje, běloruský diktátor Aljaksandar Lukašenka (tak zní jeho jméno v běloruštině) zavřel do vězení. Tak se naštvala a, jak říká, z lásky k manželovi šla dělat to, co chtěl udělat on. Jak to na jejích předvolebních mítincích nakonec vypadalo, se přesvědčte sami, například z tohoto záznamu v městě Hrodna.