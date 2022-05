Očima Saši Mitrofanova: Kandidáti na Hrad: karaoke na bojišti

Jakou píseň od nich veřejnost očekává? Stop. Chybí tady definice veřejnosti. Protože něco jiného jsou občané, kteří mají představu, co v naší zemi má prezident dělat, tedy co mu ukládá Ústava, a co dělat nesmí. A něco odlišného jsou obyvatelé, kteří Ústavu neznají ani ji nikdy v životě neotevřeli, neboť si myslí, že je jim na dvě věci. Není divu, že si tyto dvě protichůdné skupiny představují na Hradě zcela odlišný lidský a politický zjev.

Ti nejvíc nepolíbení realitou by rádi nad Prahou i nad celou zemí chlapáka, který zavelí – a hned bude líp. No jo, paní, jak za Babiše. Prostě velitele nějakého, protože rozkazovat by měl jenom jeden. Těmto obyvatelům kdyby zpíval kandidát árii z obytňáku falešně jako prase, stejně se budou rozplývat, jaký že je to fešák s hubeným zadkem.