Očima Saši Mitrofanova: Kam s nimi? Tentokrát bez mlíkařky

Šest mladých členů ODS sepsalo dvanáct bodů programu, který by chtěli uskutečnit, aby se Česko stalo zemí, v níž by se jim žilo dobře. Prosím čtenářky a čtenáře alergické na název ODS, aby na něj nebrali ohled. Tento program by mohli sepsat členové jiné strany nebo bezpartijní. Neobsahuje totiž nic vyloženě partajního.

Tady je těch dvanáct bodů stručně, jen v názvech: Investujeme 1 bilion korun do infrastruktury. Zrychlíme výstavbu. Úřad online. Otevřeme data státu. Připravíme Česko na blockchain. Naučíme děti programovat. Angličtina od první třídy. Ani koruna z veřejných peněz do dabingu. Zeleno-modrá infrastruktura. Snížíme náklady na státní správu o polovinu. Dokončíme privatizaci. Otevřeme u nás základnu NATO.

Jde o přirozené přání lidí, kteří se cítí dostatečně energičtí, schopní a vzdělaní na to, aby žili sice v České republice, ale v takové, která se stane součástí otevřeného světa. A oni se nebudou bát života v tomto světě, který bude vyžadovat znalosti, dovednosti a fištrón, protože jsou přesvědčeni, že na to mají.

Do jakých výšek zas vylétne krevní tlak dalších čtenářů, když narazí na body Dokončíme privatizaci a Otevřeme u nás základnu NATO, nemusím ani rozvádět. Všechny tyto reakce by byly vyvolány stejnou příčinou: strachem, že mimo úzký okruh svých schopností nositelé takových názorů zkrachují.

Musí se však zároveň říci, že jsou to obavy oprávněné. Nelze popřít, že mnoho lidí nevybavila příroda tak, aby měli na programování, na angličtinu, na přivítání minimálního státu, který by nebyl pečovatelem… To není jejich vina, je to realita. Kam s nimi? Neruda nepomůže, protože žádná mlíkařka je nepřijme. Až najde někdo odpověď, měl by ji přidat k těmto krásným dvanácti bodům.