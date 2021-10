Očima Saši Mitrofanova: Je půlka února 1948

Co máme teď, pár dnů před volbami do Sněmovny? Místo Sovětského svazu je tady Putinovo Rusko, které se raketovým tempem vrací do nejhorších dob SSSR. Kdyby po našich volbách vznikla – za mimořádného přispění „člověka Kremlu v Praze“ Miloše Zemana – vláda ANO, SPD a KSČM (případně ČSSD), jejíž členové by neměli sebemenší problém s orientací na Moskvu, Vladimir Putin by jistě pomohl rozšířit hybridní válku proti Česku do účinnější podoby.