Očima Saši Mitrofanova: Jasmínku, přijdeš?

Stručně pro čtenářky a čtenáře, kteří pohádku neznají: chlapec Jasmínek má od narození tak silný hlas, že jim nechtěně ničí materiální hodnoty, a tak musí opustit svou vesnici, kde ho mají za nežádoucí osobu. Na svých cestách zavítá do země, kterou uchvátil pirát (pozor, za Rodariho žádná Pirátská strana neexistovala, analogie nehledat!😄) a nařídil lež jako základní zákon existence. Všechno je naruby a za pravdu se zavírá do blázince. Nakonec ale Jasmínek svým kouzelným hlasem vítězí nad zlem a všechno končí dobře.

Nemůžu za to, že se mi tato pohádka vrací hodně často, když pozoruji jednání vrcholných politiků České republiky od dob, co jsou ve dvou nejvyšších ústavních funkcích Miloš Zeman a Andrej Babiš. Ostatně má Zeman na funkci nejvyššího státního lháře, neboť je hlavou státu, několik glejtů přímo od soudů. Babiš nemá tak solidní zázemí, ale byl už několikrát nachytán u stejných postupů. Nejvíce ve věci vlastnictví Čapího hnízda.

Není divu, že odvozené údy těchto dvou činitelů se chovají stejně jako jejich základna. Naposledy se to ukázalo ve vládním rozhodnutí, které za pomoc lidem postiženým tornádem na jižní Moravě mírnix týrnix hodlalo vydat fakt, že si v podstatě přivlastní finanční částky, které nasbírali lidé mezi sebou a poslali na Moravu.

Naštěstí si této ukázky ze země lhářů včas všimli pozorní lidé a byl z toho velký šrumec, který skončil změnou rozhodnutí kabinetu. Ale jinak by to mohlo klidně projít, protože, jak známo, v zemi lhářů se ráno zdravilo Dobrý večer, psi povinně mňoukali a kočky štěkaly. Ostatně český prezident je v této chvíli český pouze jako чешский nebo 捷克语.

Jasmínek že to všechno změní svým zázračným hlasem ve volbách? Kdoví. Za prvé i v pohádce vystupoval soused udavač, kterému život v zemi lhářů vyhovoval. Za druhé ani v zemi lhářů nebývá nižší výskyt obyčejných pitomců. Za třetí, i kdyby Jasmínka nakonec většina voličů povolala do služeb, může se stát, jak se to stávalo v dějinách mnohokrát, že zázraky na počkání konat nebude a všichni se od něj odvrátí.