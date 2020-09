Očima Saši Mitrofanova: Jalové krávy a kachní žaludky

Tentokrát byla řeč o přístupu k pandemii covidu-19. Ministr musel vystupovat jako obhájce vlády. Obhájce musí umět vymámit z jalové krávy tele. Tady se to moc nepovedlo. Zaorálek přece jen není takové tele, aby hájil všechno, co se pod vedením Andreje Babiše v tomto pracovním kolektivu páše.

Razil linii, že vinna je hygiena, která spadá pod ministra zdravotnictví (za ANO). Ale že premiér vládu řídil srozumitelně – do okamžiku, kdy ji přestal srozumitelně řídit. A že sociální demokracie žádá opětovné spuštění Ústředního krizového štábu, tedy přepojení na velitele Jana Hamáčka, ministra vnitra a předsedu ČSSD.

Zároveň ale Zaorálek přiznal, že Babiš si vede svou a neposlouchá. Dál se odehrál tento dialog:

„Terezie TOMÁNKOVÁ, moderátorka

--------------------

Pánové, pane ministře, co sociální demokracie udělala pro to, aby zasedal krizový štáb, když říkáte, že je to dobrý nápad?

Lubomír ZAORÁLEK, ministr kultury /ČSSD/

--------------------

My tuhle debatu vedeme. Vždyť to říkal Honza Hamáček včera. Jako vlastně zvedáme to neustále, říkáme: pojďme to rozšířit… Budeme pokračovat tady v téhle výměně názorů pravděpodobně v pondělí na vládě jako a budeme prostě říkat, že takhle nám připadá, že nejsou vytvořeny podmínky pro to, aby se třeba udělalo to rychlé trasování.“

Přišlo pondělí. Vláda zasedala. Babiš sociálním demokratům jejich debatu opětovně hodil na hlavu. Ústřední krizový štáb nebude a šmytec. Kdo je tady premiér? Babiš je tady premiér. Jak tu vládu vede? Jako rodinnou firmu. Tak ho nebudou nějací pidisocové poučovat.

Na tiskové konferenci po vládě (od 25:10 minut) zazněl dotaz, jestli nejsou rozpory mezi ANO a ČSSD tak hluboké, že by bylo poctivější tuto spolupráci ukončit. Ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně sociální demokracie Jana Maláčová odpověděla, že takové debaty vůbec nepřicházejí v úvahu. Dodala, že sociálním demokratům jde především o voliče a kvůli tomu hledají dohody a kompromisy.

Jeden hlas voliče bychom tu měli. Rostislav Novák z Třebíče včera napsal: „Kdyby ministři za ČSSD odešli z vlády, která by tím padla, musely by se vyhlásit nové volby a nečekali bychom dalších několik set dnů trávením Babišových blábolů. Už toho bylo až až!!!“

Alexandr Mitrofanov Komentátor. Zabývá se vnitropolitickým děním a tématy spojenými s vývojem v Rusku. Získal Cenu křepelek (1994), Cenu Ferdinanda Peroutky (2000), Cenu Karla Havlíčka Borovského (2015) a Cenu Jiřího Ješe za komentář (2016). Vydal knihy Za fasádou Lidového domu (1998) a Politika pod pokličkou (2002, s Markétou Maláčovou), podílel se na sborníku Bludné cesty sociální demokracie (2005). Je aktivní jako mikrobloger @AlexandrMitrofa. Články autora