Očima Saši Mitrofanova: Jak utopit prof. Fialu

Byli na nastávající ministryni sprostí? Ne. Chtěli po ní něco nemravného? Ne. Propagovali hodnoty neslučitelné s demokracií? Opět ne. Ti živlové nastávající ministryni kritizovali.

Jak, to se mohou čtenáři podrobně dozvědět sami. Já to tedy uvidím jen zčásti, protože i mě nastávající ministryně zablokovala. No konečně je tu hra podle pravidel, která nastolil Václav Klaus starší („novináři jsou největší nepřátelé lidstva“) a Miloš Zeman („novinářů je příliš mnoho, je třeba je likvidovat“).

Co mi ale nejde do hlavy, jsou dvě věci. Za prvé proč rozdává nastávající ministryně bloky nejen novinářům, ale také vlastním voličům, a ještě je uráží slovy vypůjčenými od Andreje Babiše? Nazvala totiž voliče SPOLU, kterým se nelíbil její devótní postoj k Miloši Zemanovi, „Twitter úderkou“, a když se ohradili, začala je blokovat.

Za druhé když je nastávající ministryně obrany tak útlocitná, že nesnese obyčejnou kritiku a musí hned sahat po zbrani, kterou má v tu chvíli k dispozici, co by udělala, kdyby ji naštval nějaký cizí stát a ona měla k dispozici armádu?

Janu Černochovou podpořila Markéta Pekarová Adamová, která kopla do svých voličů slovy: „Silácká ramena na Twitteru umí téměř každý a lajky jsou pak laciné.“ Zároveň ty voliče poučila, aby situace nebyla nad jejich chápání: „Je třeba si přiznat, že alternativou je totální válka s prezidentem=>nejmenování ministrů cca rok a půl či v lepším případě 2 týdny izolace a až následně rozhovory s prezidentem a tudíž jmenování po Novém roce.“

Z toho má patrně vyplývat, že až se Zeman dostatečně pokochá rozhovory s úslužnými kandidáty na ministry, bez řečí jmenuje novou vládu. Může být. Jenže Zeman zatím neodvolal své veřejné vyjádření, že jednoho ministra nejmenuje, a že přes to nejede vlak.

Pak, jak včera řekl Marian Jurečka, by podal Petr Fiala kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu. Všechno by se zastavilo a čekalo by se na verdikt. A co Zeman po jeho vynesení? Srazil by podpatky? Povídali, že mu hráli.