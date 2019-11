Očima Saši Mitrofanova: Jak nemakačenko oslavil výročí VŘSR

Poslanec Babiš tedy nebude chodit do práce. Nemakačenko bude. A dává to na odiv. Premiér Babiš je sice podle Ústavy Sněmovně odpovědný. Ale už před více než třemi lety v rozhovoru pro Hospodářské noviny přece řekl, že Sněmovna je žvanírna.

Stojí za to vrátit se k důvodu, kterým Babiš podložil své prohlášení, že už do Sněmovny chodit nebude. Byla to snaha opozice zkomplikovat koalici záměr zvýšení daní. Tato snaha byla legitimní, protože patří do pravidel parlamentní demokracie. Naopak koalice vedená ANO je v podezření, že svým chováním porušila zákon zde.