Očima Saši Mitrofanova: Ilja a Čurila tankují super

Když k tomu připočteme dávné soudní výroky, že současný prezident veřejně uváděl nepravdivé informace, vychází z toho posudek, s nímž by do pracovního poměru přijali bez námitek tak akorát Lojzu kopáče. My máme hlavu státu a vrchního velitele ozbrojených sil s těmito výjimečnými osobnostními rysy. Ilja Muromec si fakt mohl dovolit mnohem více a nikdo v jeho dobách nekoukal na to, jestli dodržuje nějaké zákony. Ech, pozdě se nám Miloš Zeman narodil a jinde než měl.