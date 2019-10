Očima Saši Mitrofanova: Idiot neznamená jenom nadávku

Blíží se třicetileté výročí listopadu 1989. Pro neidioty (v původním slova smyslu) to bude oslava nabytí svobody, ale jak se na to dívají idioti (bráno dle původu slova)? A jak to vnímali tehdy, před třiceti lety?

Ti se ale včerejším idiotům hodili, když svitla naděje, že u nás to bude za pět šest let jako na Západě a že kvůli tomu bude nutné odhodit zpuchřelé komunisty a přihlásit se ke kapitalistům. Pokračování známe: pečení holubi Made in West do idiotských pus nepřilétli. To ale nic nezměnilo na jejich životním postoji: že se budou zabývat hlavně svým soukromím. Okolní svět, společnost a politika vyvstávaly před jejich zrakem v mlze vymyšlených mýtů a později v podobě fake news a dezinformací internetových VUMLů.