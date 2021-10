Očima Saši Mitrofanova: Hlustvisihákův vnuk konečně pukl. Co dál?

Závěrečnou fázi tohoto dokazování obstarala horní komora českého parlamentu, Senát. Ta by to ovšem nesvedla bez stanoviska Ústřední vojenské nemocnice, která vydala verdikt, že prezident není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat své pracovní povinnosti. Ale je tady bod, který to všechno umožnil a bez něhož by bylo pravděpodobné, že by se na Hradě stále roztahovala prapodivná parta nikým nevolených úředníčků.

Jde o mediální důkaz nemohoucnosti nikoli občana Miloše Zemana, jehož stav by nesměl zajímat nikoho kromě jeho nejbližších, ale prezidenta Miloše Zemana, o jehož kondici předtím zmínění úředníčci mlžili či lhali. Bez těchto záběrů by mohli v tomto úsilí úspěšně pokračovat i nadále. V tomto případě novináři splnili svou společenskou úlohu jednoznačně a správně.

Mynář je typický Hlustvisihákův vnuk. Kdyby se na funkci, kterou zastává, dělal opravdový konkurs, vypadalo by to jako v této scénce. Jenže Zeman k sobě vždy chtěl jen lidi, kteří by ho nikdy nedokázali ohrozit, protože byli hluboko pod ponorem standardních schopností. Teď se mu to jen vrátilo. Ale epizoda s malým človíčkem, který nadává druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli, zatímco sám je naprosté nic, by do scének s vrátným Hlustvisihákem sedla jako cosi na hrnec.