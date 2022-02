Očima Saši Mitrofanova: Hlasovat hlavou, srdce nechat pro nejbližší

Je únor a já ho mám spojený se zlomovým sjezdem ČSSD v roce 1993. Už je to let, přesto se vzpomínky zdají být podivně aktuální. A v něčem užitečné před hlavní politickou událostí, která se odehraje krátce přes třicátým výročím zmíněného sjezdu. Bude to přímá volba prezidenta.